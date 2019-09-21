Свыше 3,5 тыс. человек стали участниками "Кросса нации" в Дубне

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Региональный этап ежегодного забега "Кросс нации" собрал в Дубне более 3,5 тыс. участников, об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"21 сентября в подмосковной Дубне состоялся региональный этап ежегодного традиционного забега "Кросс нации". На старт самого массового бегового события в Российской Федерации вышли порядка 3,5 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что организаторы подготовили для участников на выбор четыре дистанции в зависимости от возраста.

"Подмосковье традиционно поддерживает идею проведения самого масштабного бегового события на территории нашей страны - забега "Кросс нации". Мероприятие проводится уже на протяжения 15 лет. В 2017 году центральной площадкой областного этапа стали Химки, в прошлом году - Раменское, в этом - Дубна. Мы планируем и дальше расширять географию проведения этого массового события в регионе", - процитировали в пресс-службе министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.