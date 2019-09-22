Собянин: более 24 млн туристов посетят Москву за 2019 год

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Москву, превысит 24 млн человек по итогам 2019 года. Об этом заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", отметив, что это принесет столице около 120 млрд рублей.

"В прошлом году нам помог чемпионат мира по футболу, но потом там начали говорить: "Слушайте, ну это чемпионат мира по футболу, вот он прошел, на этом туризм закончился". Ничего подобного. В этом году мы видим еще больший рост туризма. Я думаю, что в этом году мы уверенно перевалим за 24 млн туристов в год. Это просто большая, огромная цифра, - сказал он. - И в экономике города это около 120 млрд рублей только городского дохода", - добавил Собянин.

Ранее на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи ЮНВТО (Всемирной туристской организации при ООН) председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева сообщила журналистам, что по итогам 2019 года ожидается рост потока туристов в столицу в пределах 10%.

По данным пресс-службы Комплекса экономической политики Москвы, в 2018 году Москву всего посетило 23,5 млн туристов, из них 5,5 млн иностранцев. Рост числа туристов в Москве по сравнению с 2010 годом составил 84%.