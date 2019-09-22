Столичные МФЦ проведут мастер-классы по компьютерной грамотности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бесплатные занятия по компьютерной грамотности и ведению бизнес-переговоров пройдут с 23 по 29 сентября в столичных многофункциональных центрах (МФЦ), сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"В центрах госуслуг "Мои документы" с 23 по 29 сентября проведут бесплатные мастер-классы и семинары. На курсах "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома" участники узнают, как зарегистрироваться в личном кабинете на портале mos.ru, правильно передавать показания приборов учета и записываться на прием в государственные учреждения. Центр госуслуг района Восточное Измайлово приглашает всех желающих на мастер-класс по посадке кедровых орешков "Мишка. Кедр. Шишка". Научиться вести переговоры с бизнес-партнерами можно будет во флагманском офисе "Мои документы" ЮЗАО, где пройдет одна из встреч цикла семинаров "Бизнес-переговоры"- инструмент, приносящий прибыль". Также расскажут, как открывать предприятия общественного питания", - говорится в сообщении.

В 2019 проекту многофункциональных центров (МФЦ) Москвы исполняется восемь лет. В одном офисе гражданам могут предоставить 260 видов услуг.

Всего в столице 127 центров госуслуг, которые расположены в каждом из районов. Также в столице есть два флагмана в ЦАО (в ТЦ "Афимолл сити") и ЮЗАО (в ТРЦ "Спектр" в районе Теплый стан) и "Дворец госуслуг" на ВДНХ. Центры работают семь дней в неделю с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и "Дворец госуслуг" - с 10:00 до 22:00. В зданиях ТЦ открыты 14 центров госуслуг.