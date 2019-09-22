Исследование: такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного автомобиля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Передвижение на личном автомобиле в Москве становится выгодным, если водитель проезжает на нем больше 20 тыс. км в год. В других случаях, согласно исследованию, проведенному "Яндекс.Такси" и Datainsight, наиболее выгодными становятся такси и каршеринг.

Как говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС, при пробеге менее 20 тыс. км в год наиболее выгодным из трех способов передвижения является каршеринг, затем идет такси и лишь потом личный автомобиль.

В своих расчетах аналитики учитывали обязательные поездки на работу и с работы, в магазины, к родителям и за город по выходным, при этом выявленная зависимость подтверждается как для новых, так и для автомобилей с трехлетним пробегом, при использовании их в городском режиме. Кроме того, зависимость сохраняется и для разных групп населения, пользующихся транспортом с разной частотой.

Стоимость пользования личным автомобилем, такси и каршерингом эксперты рассчитали для автомобилей разной ценовой категории: Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Toyota Camry. В стоимость владения автомобилем включены все базовые расходы: бензин, мелкий ремонт, парковки, штрафы, страховки, мелкий инвентарь и сезонная смена резины. Также в стоимость включена амортизация, то есть сумма, на которую машина дешевеет в течение года.

Так, говорится в исследовании, передвижение по Москве, например на новом Hyundai Solaris, обойдется работающему москвичу в год в 329 тыс. рублей, если он проезжает в год около 5 тыс. км. Проехать за год аналогичное расстояние на такси стоит 142 тыс. рублей, а воспользоваться каршерингом - 102 тыс. рублей. При пробеге порядка 10 тыс. км стоимость владения авто возрастает до 340 тыс. рублей, такси обойдется уже в 293 тыс. рублей, а каршеринг - в 211 тыс. рублей. Зависимость меняется только при пробеге свыше 20 тыс. км: автолюбителю в таком случае свое авто будет стоить 361 тыс. рублей в год, такси - 586 тыс. рублей, а каршеринг - 423 тыс. рублей.

"При этом затраты на бензин занимают весьма незначительную долю в общей стоимости владения автомобилем. Для Hyundai Solaris бензин составляет лишь 9-10% ежегодных трат (чуть больше - в случае с подержанным автомобилем), для BMW 520i - всего 2%. Самые большие расходы для новых авто составляет амортизация, а для подержанных - затраты на страховку (КАСКО и ОСАГО)", - заключают аналитики.