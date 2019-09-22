Для участников "Московского долголетия" проведут концерты и интеллектуальные игры

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Участники проекта "Московского долголетия" с 23 по 27 сентября смогут "совершить путешествие во времени" с помощью современных технологий, а также поучаствовать в интеллектуально-психологических играх. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"С 23 по 27 сентября проект "Московское долголетие" приглашает горожан старшего возраста на экскурсии, интеллектуальные игры и концерты. В музее-заповеднике "Царицыно 23 сентября можно будет совершить путешествие во времени с помощью современных технологий. Для участников проекта из района Беговой 25 сентября в 13:30 стартуют интеллектуально-психологические игры, благодаря которым участники узнают, к какому психотипу они относятся", - говорится в сообщении.

Также в территориальном центре социального обслуживания "Марьино" 24 сентября в 14:30 начнется концерт "Московских окон негасимый свет", где выступит Серафима Дуттова (победительница окружного конкурса "Голос "Московского долголетия"), а 26 сентября пройдет концерт "По волнам моей памяти". В районе Левобережный в честь Дня пожилого человека состоится концерт ансамбля русской песни "Ярило".

"Кроме того, ко Дню пожилого человека 27 сентября проведут развлекательно-игровой фестиваль. В программе - мастер-классы, выставка произведений художественно-прикладного искусства, подвижные игры, конкурсы и концерт", - уточняется в сообщении.