Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ясная и прозрачная погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье со вторника. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра [в понедельник] осадков уже не прогнозируем в Москве, по области еще возможны местами небольшие, но завтра еще день ветреный - порывы до 18 м/с, а начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков", - сообщил он.

Метеоролог отметил, что также со вторника не прогнозируется сильного ветра.

По словам Вильфанда, температура в течение недели будет в районе 10 градусов тепла. "До бабьего лета только температура не дотягивает", - сказал Вильфанд.