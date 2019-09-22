В Москве стартует юбилейный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Денис Мацуев, Анна Аглатова, Хибла Герзмава и другие известные музыканты примут участие в юбилейном, X фестивале "Владимир Спиваков приглашает", который стартует в понедельник в Светлановском зале Московского международного Дома музыки (ММДМ). Об этом сообщила пресс-служба Национального филармонического оркестра России (НФОР) под управлением Владимира Спивакова.

Фестиваль будет включать шесть музыкальных вечеров в ММДМ и Концертном зале им. Чайковского. "Для меня важно не количество фестивальных концертов, а возможность показать в Москве то, что люблю я сам: что-то новое, разнообразное по жанрам и стилям, уникальное, талантливое", - привели в пресс-службе слова маэстро, который продирижирует концертной серией.

Фестиваль откроет пианист Денис Мацуев - "музыкант из самого тесного круга творческих партнеров Владимира Спивакова, который ценит своего коллегу "за феноменальную виртуозность, огненный темперамент, широту и мощь его человеческой и музыкантской натуры", подчеркнули в оркестре. Концерт также откроет 17-й по счету сезон Дома музыки.

Далее меломанов ждут вечер джаза с участием бас-гитариста Антона Давидянца и трубача Вадима Эйленкрига, концерт американского пианиста Джорджа Ли и испанской скрипачки Марии Дуэньяс, а также выступление меццо-сопрано Айгуль Ахметшиной и австрийского тенора Мартина Миттерруцнера. "Традиционно наибольшую часть фестивальных концертов берет на себя Национальный филармонический оркестр России, одна программа отдана "Виртуозам Москвы", - заметили в пресс-службе. Это выступление солистки Большого театра Анны Аглатовой 31 октября.

Смотр завершится предновогодним оперным гала-концертом 28 декабря. На сцену с НФОР и маэстро Спиваковым выйдут солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Хибла Герзмава и приглашенный солист Большого театра и МАМТ Арсен Согомонян.