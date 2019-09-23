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Ветреная погода и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

Ночью температура воздуха может опуститься до 1 градуса

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ветреная и прохладная погода ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, температура воздуха составит 7-9 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 1 градуса.

Ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. Местами возможны небольшие осадки. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градусов.

В связи с сильными порывами ветра синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе вплоть до вечера вторника.

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