В залах "Москино" бесплатно покажут кино годов перестройки

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский департамент культуры покажет в "Москино" с 1 октября по 6 ноября фильмы, снятые в годы перестройки и позже. Программа называется "Синематика: в тихом омуте", говорится в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"С 1 октября по 6 ноября в кинотеатрах сети "Москино" столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов, снятых в годы перестройки и постперестроечный период. Среди них и такие резонансные работы, как "Меня зовут Арлекино", "Игра с неизвестным", и малоизвестные - "Обвиняется свадьба", "Сиз ким сиз?" и другие. Картины для программы под названием "Синематека: в тихом омуте" выбирали кинокритики", - говорится в сообщении.

Показы пройдут в кинотеатрах "Звезда", "Факел" и "Юность". Чтобы на них попасть, нужно будет зарегистрироваться.

Программа откроется 1 октября с фильма "Женщина дня" 1989 года и завершится картиной "Игра с неизвестными" 1988 года.

Всего в сеть "Москино" входят 13 кинотеатров.