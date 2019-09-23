Детсад и кружки можно будет оплатить через сервис "Мои платежи"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новый сервис "Мои платежи" для оплаты детских садов и кружков появился на портале mos.ru. Он не только показывает непогашенные счета, но и формирует квитанцию на оплату, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"На mos.ru можно внести плату за детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги. Для этого нужно воспользоваться сервисом "Мои платежи". Раньше оплатить эти услуги можно было и в категории "Образование". Там же можно было увидеть необходимую сумму. Сейчас узнать размер оплаты можно только в сервисе "Мои платежи", - говорится в сообщении.

Нововведение, нацеленное на оптимизацию способа оплаты, позволит москвичам находить и погашать все счета по платным услугам на одной странице сервиса. Чтобы увидеть счета за кружки и детсад, зарегистрированным на портале родителям необходимо указать СНИЛС, номер свидетельства о рождении ребенка и паспортные данные лица, на которое оформлен договор об оказании услуг.

С помощью сервиса "Мои платежи" можно оплатить образовательные и жилищно-коммунальные услуги, штрафы, городской телефон, сотовую связь, интернет и многое другое. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти авторизацию на сайте и указать в личном кабинете расширенный список данных, по которым в дальнейшем будет выполняться поиск счетов.