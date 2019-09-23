Более 80% социальных объектов Москвы подключили к отоплению

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Почти 6,4 тыс. соцобъектов столицы подключены к отоплению, в том числе школы, детские сады, поликлиники и больницы. Работы по подаче теплоэнергии в Москве продолжаются, сообщается в понедельник на официальном сайте ПАО "МОЭК".

"МОЭК по заявкам организаций социальной сферы по состоянию на 9:00 23 сентября 2019 года подключило к теплу 6352 социальных объекта. В частности, тепло подано в 2326 зданий школ, 2371 - детских садов, 1113 - больниц и 542 поликлиник. Работы по подключению продолжаются", - говорится в сообщении.

Как уточняется в публикации, в ряде случаев при подключении объектов социальной сферы из-за особенностей узла подключения вместе с ними запитываются и жилые дома, находящиеся с ними на одном тепловом пункте. По состоянию на 23 сентября в Москве подключено около 2,4 тыс. таких домов.

"Подключение к теплу - сложный технологический процесс, в соответствии с которым запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение пяти дней. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности", - сообщается на сайте.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В 2018 году отопительный сезон стартовал 25 сентября. После устоявшейся в начале сентября этого года по-летнему теплой погоды с 14 сентября в столичный регион пришел холодный фронт. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась. ПАО "МОЭК" 20 сентября 2019 года приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам. Соответствующее распоряжение поступило от комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение недели на два-четыре градуса ниже нормы.