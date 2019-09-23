Студенты разработают социальную рекламу для улиц Москвы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы с 27 сентября по 27 ноября проведут студенческий конкурс социальной рекламы "Твой взгляд", в рамках которого молодежь разработает постеры на темы трудоустройства и спорта. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин.

"Конкурс "Твой взгляд" начнется 27 сентября, это конкурс социальной рекламы. Мы выбрали для него темы актуальные и современные для молодых людей, студентов, которые приходят и делают первые шаги в профессии. Цель конкурса - привнести в бизнес наружной рекламы новое, яркое, продукт другого качества, найти новый язык для социальной рекламы", - сказал он.

По его словам, 23 сентября будет открыт сайт конкурса, а его итоги планируется подвести в декабре текущего года. Лучшие работы будут размещены на городских билбордах, их также можно будет увидеть на медиаэкране на здании Центрального телеграфа, кроме того, их выставку планируется провести в центре современного искусства "Винзавод". Шубин добавил, что конкурс планируется сделать ежегодным.

Как уточнила директор школы дизайна Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Софья Троценко, темами конкурса станут трудоустройство и спорт для всех, а также будет открытая тема. Формат работ - эскизы для постеров, а на открытую тему можно будет делать видеоработы. "Чуть больше года назад была встреча представителей современного искусства и мэра Москвы Сергея Собянина, где он одобрил идею поддержать студентов творческих вузов, с тем чтобы у них была возможность реализовать несколько задач: познакомиться с профессиональным сообществом и через этот конкурс получать профессиональное портфолио", - отметила она.

Троценко добавила, что в состав жюри конкурса войдут ведущие эксперты в области современного дизайна и рекламы. За первое место в каждой из номинаций конкурсанты получат денежный приз в размере 250 тыс. рублей.