Тепло начали подавать в жилые дома Москвы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Подача отопления началась в жилые многоквартирные дома, а также административные и промышленные здания Москвы, сообщил в понедельник журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс восьми градусов и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях", - сказал он.

Бирюков уточнил, что ранее тепло начало локально поступать в жилые дома Москвы, которые находятся на одном тепловом пункте с социальными учреждениями. С сегодняшнего дня оно будет пущено в жилые дома, административные и промышленные здания. По словам заммэра, процесс подключения может занять до пяти дней.

За подготовительный к отопительному сезону период, который начался весной 2019 года, было своевременно подготовлено более 70 тыс. зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. В полном объеме были проведены гидравлические испытания. На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тыс. тонн мазута, 476,5 тыс. тонн угля, 25,7 тыс. тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов.

Дату начала отопительного периода в Москве устанавливает столичное правительство. В 2018 году отопительный сезон стартовал 25 сентября. После устоявшейся в начале сентября этого года по-летнему теплой погоды с 14 сентября в столичный регион пришел холодный фронт. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась. ПАО "МОЭК" приступило 20 сентября к подаче тепла на столичные объекты социальной сферы (больницы, детские сады и школы) по их заявкам. От комплекса городского хозяйства московского правительства было соответствующее распоряжение.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение недели на два-четыре градуса ниже нормы.

В новость были внесены изменения (14:11 время мск) — добавлена информация по тексту.