В Москве удалили около 200 рекламных граффити с фасадов домов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы удалили около 200 граффити рекламного характера с фасадов домов и различных сооружений с момента введения в июле новых норм нанесения таких изображений. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента средств массовой информации и рекламы города столицы Иван Шубин.

"С момента введения новых правил было удалено около 200 рекламных граффити, включая малые - телефоны на стене, а из крупных как минимум 60 удалось убрать уже. Это сразу заметно, если проехать по центру города", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе департамента, таким образом, граффити рекламного характера на фасадах домов на сегодняшний день практически не осталось. Шубин выразил надежду, что впредь они появляться на фасадах домов не будут. По его словам, удалением граффити занимается подведомственный департаменту рекламы ГБУ "Горинфор".

Правительство Москвы выпустило постановление об утверждении правил нанесения граффити на здания в столице 16 июля 2019 года. Согласно документу, рисунки должны быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, искусству или спорту. Они не должны содержать призывы к насилию и жестокости, потреблению наркотиков, порочить чью-то честь или достоинство, отражать информацию рекламного или порнографического характера.

Дизайн-проекты граффити будут согласовывать территориальные органы управления, департамент СМИ и рекламы, департамент культуры, департамент культурного наследия, департамент ЖКХ, комитет по архитектуре и градостроительству, департамент городского имущества. Мосжилинспекция будет принимать работы.