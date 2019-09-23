Первая осенняя акция "День без турникетов" в Москве пройдет 26-28 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первая акция "День без турникетов" этой осенью в Москве пройдет с 26 по 28 сентября, ее участники смогут попасть в центры развития передовых технологий в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы в понедельник.

"Первая осенняя акция "День без турникетов" пройдет с 26 по 28 сентября. В программе - экскурсии и мастер-классы, а также посещение центров развития передовых технологий", - говорится в сообщении.

В акции будут участвовать такие центры, как Digital October, Cyberspace, "Инжинириум" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Дворец культуры Российского университета транспорта (ДК МИИТ). В Digital October можно будет узнать о новых профессиях, в Cyberspace - посмотреть презентацию о развитии виртуальных автогонок, а в "Инжинириуме" - узнать о высокотехнологичном оборудовании и посмотреть проект универсального подводного робота для исследования морских глубин.

Акции "День без турникетов" проходят в Москве с 2012 года. За это время в них приняли участие более 100 тыс. человек и более 200 инновационных предприятий. Предыдущая акция прошла в августе 2019 года.