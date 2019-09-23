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Около 60 новых пляжных зон планируют создать в Подмосковье к 2024 году

В 2019 году в регионе безопасными для купания были признаны 34 пляжа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Подмосковья подготовило список из 58 пляжных зон, которые могут быть организованы в регионе до 2024 года. Уже в следующем году ведомство предлагает обустроить 14 пляжных территорий, об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"В министерстве подготовили список из 58 новых пляжных зон, которые могут быть созданы в регионе до 2024 года. При подготовке предложений был учтен опыт совместной работы региональных властей с Росводресурсами: ранее была достигнута договоренность о том, что федеральное ведомство профинансирует расчистку акваторий шести пляжей на Озернинском, Истринском водохранилищах, а также на канале имени Москвы на общую сумму около 75 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, которые приводятся в сообщении пресс-службы Минэкологии региона, в 2019 году только 34 пляжа в Московской области были признаны безопасными для купания, что является недостаточным для региона.

В пресс-службе добавили, что в будущем году в Подмосковье может быть обустроено 14 пляжных зон, которые будут расположены в Рузе, Коломне, Зарайске, Истре, Щелкове, Балашихе, Мытищах, Волоколамске и Солнечногорске.

Как напомнил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, слова которого приводит ведомство, в ближайшие три года на расчистку подмосковных пляжей от растительности из федерального бюджета может быть направлено до 185 млн рублей.

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