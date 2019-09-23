Власти Москвы сообщили, что обеспечат все дома отоплением к 25 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены завершить подачу тепла во все учреждения и жилые дома столицы ко вторнику - среде на текущей неделе. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра столицы Петр Бирюков.

"Нормативный срок разогрева города с подачи тепла - пять суток, но мы делаем это всегда значительно раньше и, полагаю, что в этом году сделаем это чуть раньше, чем пять суток, что вторник-среда - тепло будет подано во все московские квартиры, во все учреждения социальной сферы", - сказал он.

Заммэра добавил, что на настоящий момент тепло подано уже в 95% дошкольных учреждений и школ и в около 85% медицинских учреждений. В городе работает 15 ТЭЦ, порядка 146 районных, квартальных тепловых станций.

В понедельник Бирюков сообщил, что столичные службы начали подачу отопления в жилые многоквартирные дома, а также административные и промышленные здания Москвы. Ранее - 20 сентября - ПАО "МОЭК" приступило к подаче тепла на столичные объекты социальной сферы (больницы, детские сады и школы) по их заявкам.

После устоявшейся в начале сентября этого года по-летнему теплой погоды с 14 сентября в столичный регион пришел холодный фронт. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение недели на два-четыре градуса ниже нормы.

Дату начала отопительного периода в Москве устанавливает столичное правительство. В 2018 году отопительный сезон стартовал 25 сентября.

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