В столичном метрополитене объяснили наличие воды на путях станции "Площадь революции"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен прокомментировал сброс воды на пути станции "Площадь Революции" в понедельник вечером, назвав это частью нормального технологического процесса работы станции глубоко заложения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

Ранее пользователи соцсетей распространили видеозапись, на которой видно, как пути станции "Площадь Революции" местами заполнены большим количеством воды.

"Сброс воды из "перекачки" - часть нормального технологического процесса работы станции. Станции глубокого заложения обеспечены насосами откачки грунтовых вод в специальную емкость ("перекачку"), по мере ее наполнения происходит сброс. В результате сброса вода попадает в станционную систему канализации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, станция работает в штатном режиме, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Глубина станции "Площадь Революции" составляет 34 м.