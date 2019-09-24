Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидается в Москве во вторник

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшие осадки и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 7-9 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.