Более 700 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 700 тыс. москвичей сделали прививку от гриппа с момента старта городской кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом почти каждый десятый сделал прививку в мобильных пунктах вакцинации. "В мобильных пунктах вакцинацию прошли уже более 80 тыс. человек, в том числе возле станций метро и Московского центрального кольца привились 63 тыс. человек, а в павильонах "Здоровая Москва" - около 20 тыс. Популярность мобильных точек вакцинации заметно растет с каждым осенним сезоном", - приводятся на портале слова руководителя городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

В Москве открыто 65 мобильных пунктов вакцинации. Возле 29 станций метро работает 31 прививочный пункт, еще по три - около станций Московского центрального кольца, а также у железнодорожной платформы и в двух флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Также прививку можно получить в 28 павильонах "Здоровая Москва". Отмечается, что мобильные пункты вакцинации будут работать до 1 ноября, а в поликлиниках сделать прививку против гриппа можно до 30 ноября.