Исторический облик начала XX века вернули посольству Чили в Москве после реставрации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Реставраторы в Москве воссоздали исторический облик особняка в Денежном переулке, в котором с 1960-х годов располагается посольство Республики Чили. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Завершилась реставрация здания посольства Республики Чили. Двухэтажному особняку с подвалом и мезонином вернули облик образца начала XX века. Реставраторы воссоздали утраченный лепной декор на фасадах, а также привели в порядок кровлю и ограду", - говорится в сообщении.

Кроме того, особняку вернули его исторический цвет - желтый. Также был проведен ремонт системы водостока и укреплена кирпичная кладка стен.

"Во время реставрации специалисты восстановили по историческим документам все утраченные декоративные детали и привели в порядок те, что сохранились до наших дней. Это наличники окон, меандры (лепной фриз с узором ломанных под прямым углом линий), а также сандрики (небольшие карнизы над оконными или дверными проемами) и пилястры", - рассказал порталу глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что все реставрационные работы проводились по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.

Здание в стиле модерн возведено в 1910-1912 годах по проекту архитектора Адольфа Зелингсона по заказу семейства Бройдо, а в 1911 году особняк приобрел уральский золотопромышленник и меценат Викторин Бурдаков. На данный момент здание занимает посольство Республики Чили.