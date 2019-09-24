Лекции переводчиков пройдут на фестивале "Немецкий в иностранке" в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут посетить фестиваль "Немецкий в иностранке", который посвящен немецкой культуре, литературе, образованию и языку, 28 сентября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино. На мероприятии пройдут мастер-классы, лекции и встречи с переводчиками, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль "Немецкий в иностранке", посвященный немецкой культуре, литературе, образованию и языку, состоится 28 сентября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Здесь проведут мастер-классы, лекции и встречи с переводчиками. Также всех гостей ждут кинопоказы и концерт берлинской поп-рок-группы Treptow", - говорится в сообщении.

Победитель специальной переводческой премии Гете-института Татьяна Зборовская расскажет об особенностях работы переводчиком и проведет занятие по художественному переводу. Лекцию о школе Баухаус (влиятельная школа прикладного искусства, дизайна и архитектуры XX века в Веймаре) прочитает историк искусства Сергей Фофанов. А Московский политехнический университет покажет посетителям инсталляцию, созданную на основе идей баухауса.

На интерактивной выставке "Германия в чемодане" гости узнают самые распространенные стереотипы о немцах, известные факты о стране и языке. Австрийский институт представит специально разработанную в Вене программу интенсивных курсов немецкого языка "Спринт". А преподаватели Гете-института проведут уроки немецкого языка.

Для детей в течение дня будет работать воркшоп "Немецкий детский университет Kinderuni". Ребята смогут посетить мобильную лабораторию с оборудованием и материалами для естественнонаучных экспериментов. На мастер-классах их научат рассказывать простые истории на немецком языке.

"Культурный центр "Франкотека" совместно с Гете-институтом приглашает маленьких гостей на просмотр приключенческого фильма Ostwind ("Восточный ветер"). Картина будет идти на немецком языке с субтитрами. А коллектив школы №1249 представит кукольный спектакль по австрийской народной сказке Die Sonne und der Wind ("Солнце и ветер")", - уточняется в сообщении.