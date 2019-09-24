Дополнительные билетные автоматы появятся на 8 пересадочных станциях метро на МЦД в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дополнительные автоматы по продаже билетов появятся на восьми пересадочных станциях московской подземки к открытию Московских центральных диаметров (МЦД). Терминалы установят для того, чтобы избежать образования очередей, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"На восьми станциях метро, с которых можно будет пересесть на Московские центральные диаметры (МЦД), появятся дополнительные автоматы по продаже билетов. Именно там ожидается наибольший рост пассажиропотока. Например, количество терминалов увеличится на "Войковской", "Тушинской", "Комсомольской" и "Международной". Аппараты переместят с наименее загруженных станций. Благодаря дополнительным терминалам пассажиры смогут оплатить проезд по МЦД без очередей, быстро и удобно", - говорится в сообщении.

Число автоматов по продаже билетов увеличится на станциях "Деловой центр", "Войковская", "Окружная", "Текстильщики", "Тушинская", "Комсомольская", "Международная" и "Выставочная".

В транспортном проекте МЦД, к реализации которого приступили в 2018 году, участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет ЦППК. Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект МЦД подразумевает ввод в эксплуатацию пяти линий. Первыми откроют МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По оценкам экспертов, проект МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.