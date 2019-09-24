Москва примет участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва представит свой топливно-энергетический комплекс на Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019" в ЦВЗ "Манеж", который пройдет в столице со 2 по 5 октября. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Топливно-энергетический комплекс столицы не только самый большой в России, это уникальная по мировым масштабам система: мощность энергосистемы Москвы превышает мощность отдельных мегаполисов и стран. <...> Правительство Москвы примет участие в деловой и выставочной программе Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет со 2 по 5 октября в Москве в ЦВЗ "Манеж". В ходе работы форума Москва представит результаты и поделится планами развития топливно-энергетического комплекса города, расскажет об опыте реализации инновационных и цифровых решений в данной сфере для создания комфортной среды и повышения качества жизни горожан", - сказал он.

Бирюков добавил, что представители российских и международных участников рынка ТЭК обсудят на форуме, какие технологии, решения и бизнес-модели в этой области сегодня наиболее востребованы, как обеспечить надежность и безопасность существующих систем и увеличить энергетические мощности, сократив затраты на их обслуживание, какие изменения необходимо внести в законодательство для внедрения новых решений, какую поддержку может оказывать государство для стимулирования этого процесса.

"Создание комфортной городской среды - драйвер городского развития, и топливно-энергетический комплекс становится одним из ключевых инструментов повышения качества жизни в городе. ТЭК городов развивается исходя из запросов горожан. Городу важно правильно выстроить взаимодействие с горожанами и вовлекать их в процесс принятия решений и в реализацию проектов", - отметил заммэра.