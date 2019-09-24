Более 1,1 тыс. водителей повторно задержали за вождение в нетрезвом виде в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД с начала года задержали в Москве более 14,2 тыс. участников дорожного движения, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Как сообщили ТАСС во вторник в столичной Госавтоинспекции более 1,1 тыс. водителей задержаны за повторное вождение в нетрезвом виде.

"Сотрудниками столичной ГИБДД с начала 2019 года задержаны 14202 участника дорожного движения, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Из них 6813 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что по всем фактам водители были привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения") и 12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") КоАП РФ.

"Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы за восемь месяцев 2019 года задержаны 1152 водителя, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"), - отметили в ГИБДД.