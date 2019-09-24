Новый учебный корпус построят для Московского художественного училища

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новый учебный корпус построят на территории Московского академического художественного училища. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Московское академическое художественное училище на Сущевском Валу было основано в 1925 году. За это время оно стало одним из ведущих учебных заведений страны, с ним связаны имена заслуженных деятелей искусства и членов Академии художеств СССР. В новом учебном корпусе будут располагаться просторные классы для занятий скульптурой, живописью и рисунком. Площадь согласованного Москомархитектурой здания составит около 2 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что фасады будут отделаны в белых и серых тонах. Территорию благоустроят и озеленят, заменят бордюры и ограждения. Здание будет двухэтажным. На первом этаже сделают скульптурные мастерские, а также помещения для занятий скульптурным рисунком. Второй этаж займут классы живописи и рисунка.

Проектировщиком является ООО "Зарубежпроект", а заказчиком - ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".