Ликсутов сообщил, что городской велопрокат вышел за пределы МКАД

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Сеть городского велопроката заработала за пределами МКАД, теперь взять велосипед в аренду можно у пяти станций метро, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Прокатные велосипеды в Москве стали таким же видом транспорта, как автобус или трамвай. Задача, которую нам поставил мэр Москвы, - велопрокат должен активно развиваться в отдаленных районах, чтобы жители могли использовать велосипед как транспорт первой и последней мили", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на первом этапе запущено пять станций проката, находящихся за пределами МКАД. Они располагаются около станций метро "Косино", "Новокосино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Всего пользователям доступно около 40 велосипедов.

"В районе этих станций метро проживают более 300 тыс. москвичей. Если велопрокат будет пользоваться у них популярностью, в дальнейшем мы добавим новые станции и увеличим число велосипедов, чтобы у жителей было еще больше вариантов для поездок", - добавил Ликсутов.

Сезон велопроката и проката электросамокатов в Москве заработал 25 апреля. Ранее заммэра сообщил, что на прокатных велосипедах в сутки совершается более 30 тыс. поездок.