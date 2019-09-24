В ГУ МЧС по Москве обеспокоены незнанием детьми правил пожарной безопасности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Столичное МЧС обеспокоено несоблюдением детьми правил пожарной безопасности и непониманием степени опасности игр с огнем. Об этом во вторник журналистам сообщил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

"Частой причиной пожаров становится непонимание детьми степени опасности игр с огнем. Из-за незнания правил пожарной безопасности, невнимательного отношения к досугу детей, на первый взгляд незначительная шалость приводит к трагичным последствиям", - сказал он.

Он подчеркнул что, столичный главк МЧС предпринимает ряд мер для того, чтобы поднять культуру безопасности среди детей. "Это очень актуальный, очень острый вопрос, который стоит как перед нами, так и перед образовательными учреждениями и родителями", - отметил Бобров.

Представитель МЧС обратил особое внимание родителей на то, что очень важно объяснить детям правила пожарной безопасности и последствия неосторожного обращения с огнем. "Дети должны понимать, насколько опасны игры со спичками, зажигалками, петардами. Не оставляйте маленьких детей одних дома, убирайте опасные предметы, которые могут привести к пожару. Напоминайте детям, что есть предметы (утюг, телевизор, розетки, газовая плита, спички), которыми может пользоваться только взрослый человек", - сказал он, добавив, что дети должны знать телефоны вызовов пожарных и спасателей, чтобы обращаться в случае ЧП.