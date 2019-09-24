Тепло поступило более чем в половину жилых домов Москвы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Больше половины домов Москвы по состоянию на 12:00 мск обеспечены теплом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе единой теплоснабжающей организации Москвы "МОЭК" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг").

"МОЭК" обеспечил подачу тепла более чем в 50% жилых домов Москвы, это 16 тыс. 729 объектов", - сообщили в компании, отметив, что к отоплению подключены почти все объекты социальной сферы.

В "МОЭК" заверили, что все энергообъекты и тепловые сети готовы к работе в предстоящем отопительном сезоне.

Ранее тепло начало локально поступать в жилые дома Москвы, которые находятся на одном тепловом пункте с социальными учреждениями.

Тепло дали досрочно

Правительство Москвы 23 сентября приняло решение о подаче тепла в жилые дома досрочно в связи с резким похолоданием в столице. Ряд учреждений социальной сферы начали подключать локально еще 20 сентября. После устоявшейся в начале сентября этого года по-летнему теплой погоды в столичный регион пришел холодный фронт. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение недели на два-четыре градуса ниже нормы.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков заверил, что к среде текущей недели тепло придет во все дома. По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее, решение об обогреве домов может приниматься и до достижения этих показателей. Так было в прошлом году, так случилось в этом. Отопительный период в Москве в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября; в 2016 году - 20 сентября.

Как пояснил Бирюков, нормативный срок разогрева города с подачи тепла - пять суток. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности.

Отопление включат во всех районах

В пресс-службе "МОЭК" подчеркнули, что дома подключаются одновременно во всех районах, но по специальному рабочему графику, который используют энергетики. "Нет никаких преимуществ ни у каких районов или домов - все зависит от ряда технологических условий. В первые дни и часы включения отопления требуется настройка и проверка работы внутридомовых систем отопления зданий. Эксплуатационный и обслуживающий персонал управляющих компаний и ТСЖ должен проверить и при необходимости произвести правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по отдельным стоякам, а также обнаружить возможные слабые места и нарушения в работе системы отопления и оперативно их устранить", - сказали ТАСС в "МОЭК".

В случае, если в квартире по истечении пяти дней после 23 сентября будет по-прежнему холодно, стоит обращаться в управляющую компанию или на круглосуточную горячую линию "МОЭК".

"Специалисты ПАО "МОЭК" во всех случаях отсутствия тепла на включенных объектах в оперативном порядке оказывают техническую помощь и совместно с коммунальными службами социальной и жилищной сферы ведут работу по устранению возникающих неисправностей и наладке оборудования для обеспечения теплоснабжения потребителей в установленные сроки", - отметил руководитель центрального диспетчерского управления компании Валерий Маслов.