Около 500 мероприятий пройдет в Москве в День старшего поколения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы организуют около 500 мероприятий в честь Дня старшего поколения, который отмечается в столице 1 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. В Москве этот праздник объявлен Днем старшего поколения. Праздничная программа включает почти 500 мероприятий, в том числе 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий", - говорится в сообщении.

Центральным событием празднования станет концерт с участием вокалистов программы "Московское долголетие", который пройдет 2 октября в концертном зале "Россия". Помимо этого, в 133 территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах, 11 пансионатах для ветеранов войны и труда, 46 поликлиниках, 29 больницах и трех госпиталях ветеранов войн будут проведены Дни открытых дверей - посетители смогут увидеть, как там организовано проживание, досуг и лечение.