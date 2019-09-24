Футбол, катание на коньках и лыжах добавили в программу "Московского долголетия"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы расширили программу секций и кружков "Московского долголетия" в новом осенне-зимнем сезоне, который начнется 1 октября. Туда войдет футбол, волейбол, керлинг и зимние виды спорта на открытом воздухе, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельбу и другие. Впервые этой зимой будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках будет организовано катание на коньках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спорт - одно из самых популярных направлений проекта, его выбирает примерно половина участников, на данный момент открыт набор в 240 спортивных групп.

Также в связи с тем, что 2019 год - Год театра в России, и по инициативе участников проекта и театральных деятелей "Московское долголетие" открывает новое направление - театральные студии. В них уже записались более 2 тыс. человек.

"Москвичи старшего возраста будут изучать актерское мастерство, сценическую речь и другие основы театрального искусства. Занятия будут проходить на базе досуговых и культурных центров, территориальных центров социального обслуживания, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов. Например, в театре имени М.А. Булгакова занятия проводит народный артист России Владимир Стеклов", - уточняется в материале.

Кроме того, 26 столичных вузов предлагают участникам проекта 225 учебных программ, среди которых есть курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна, пчеловодства, овощеводства, сомелье, а также дискуссионные клубы, развивающие коммуникационные способности и умение поддерживать беседу на любую тему. В новом сезоне к "Московскому долголетию" присоединились МГУ им. Ломоносова, Тимирязевская академия, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, РЭУ им. Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств и другие вузы.