Около 3 млн человек стали гостями фестиваля "Круг света" в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 3 млн человек посетили IX Московский международный фестиваль "Круг света", который прошел с 20 по 24 сентября на девяти столичных площадках. Зрители могли увидеть мультимедийный мюзикл "Семь нот" и световую новеллу "Код единства" на Гребном канале, принять участие в образовательной программе и оценить работы конкурса видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", который представляет собой смотр видеопроекций на фасадах зданий.

"Несмотря на погодные условия, явка посетителей на площадки фестиваля высокая. За пять дней "Круг света" посетили около 3 млн человек. Зрители увидели представления, созданные не только российскими специалистами, но и дизайнерами из 18 стран. Отмечу, что в этом году в фестивале активно принимали участие команды из стран Азии, Европы и Латинской Америки. Участники из Китая показали высокий уровень профессионализма. По итогам конкурса "Арт Вижн" они заняли три призовых места из девяти", - сказала ТАСС президент коммуникационной группы LBL (является уполномоченным организатором фестиваля по заказу правительства Москвы) Татьяна Лифантьева.

Пресс-служба фестиваля сообщила, что за четыре дня проведения "Круга света" на Гребном канале было выпущено в небо более 30 тыс. зарядов фейерверка.

"20, 21, 22 сентября зрители увидели мультимедийный мюзикл "Семь нот". Транслируемое над водной гладью канала видеомэппинговое шоу поддерживалось яркими эффектами: языками пламени огненных горелок, струями светомузыкальных фонтанов, видео- и лазерными проекциями на водно-веерных экранах. Общая площадь плавучих конструкций составила более 6 тыс. квадратных метров, на них разместились более ста горелок и свыше двухсот фонтанов. Максимальная высота струи фонтана составила более тридцати метров ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Площадки фестиваля

Открытие "Круга света" прошло на Гребном канале. Зрители увидели мюзикл "Семь нот" и музыкально-пиротехническое шоу. На закрытии, которое состоялось на той же площадке, была показана световая новелла "Код единства" о единстве нации. Завершилась церемония закрытия музыкально-пиротехническим высотным фейерверком.

В течение пяти дней фестиваля на Театральной площади, где в единый проекционный экран за счет специальных вертикальных плоскостей соединились фасады Большого, Малого театров и РАМТ, были показаны световая новелла, посвященная Году театра в России, и видеомэппинговое шоу "Спартак". На этом же месте зрители увидели работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" из пяти стран.

Впервые за время проведения фестиваля его площадкой стал Политехнический музей, который встретил гостей архитектурным видеомэппингом, посвященным истории знаменитого музея и значимости научно-технического прогресса. Также впервые к фестивалю присоединился Останкинский парк, гости которого увидели пятнадцать световых и видеопроекционных инсталляций.

Территория музея-заповедника "Коломенское" площадью более полутора гектаров была оформлена в виде сказочного леса, наполненного светом инсталляций, архитектурных и ландшафтных 3D-мэппинговых представлений. В воскресенье в "Коломенском" состоялся концерт народного артиста России Дмитрия Маликова.

На проспекте Академика Сахарова зрители увидели премьеру шоу "Космическая одиссея", которое перенесло публику в глубины космоса. Площадка Музея Победы впервые стала частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". Во время фестиваля в Центре Digital October 21-22 сентября прошла образовательная программа, которая включила в себя 25 лекций-презентаций и панельных дискуссий, шесть практических мастерских от мировых светодизайнеров.

Международный фестиваль "Круг света" проводят в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля является департамент спорта Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.