В Центре Гиляровского откроется выставка к десятилетию аппарата московского омбудсмена

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выставка "Московский омбудсмен на защите прав москвичей. К 10-летию аппарата уполномоченного по правам человека в городе Москве" откроется в среду в Центре Гиляровского. Экспозиция проекта познакомит посетителей с достижениями аппарата в области защиты прав и свобод граждан, сообщила пресс-служба столичного омбудсмена.

"Выставка, которая откроется 25 сентября и продлится до 27 октября в Центре Гиляровского, расскажет о десятилетней деятельности института уполномоченного по правам человека в городе Москве, об истории развития института прав человека, а также об основных этапах становления аппарата омбудсмена", - говорится в сообщении.

Материалы выставочного проекта продемонстрируют работу сотрудников аппарата, которые проводят ежедневный мониторинг и аналитику событий в Москве. Гости смогут принять участие в дебатах, творческих мастер-классах, а также с помощью мультимедийных технологий пройти правовые квесты.

На открытии выставки ожидаются представители исполнительной власти Москвы, депутаты Московской городской думы, правозащитники и общественные деятели.

С 2009 году постановлением Мосгордумы был назначен первый уполномоченный по правам человека Александр Музыкантский, в 2014 году был учрежден аппарат уполномоченного по правам человека с новым омбудсменом Татьяной Потяевой.

Аппарат уполномоченного по правам человека является независимым и не подчиняется ни органам власти, ни должностным лицам. Решает коллективные и частные вопросы москвичей, взаимодействует с органами власти по защите политических и избирательных прав и прав человека в местах принудительного содержания.