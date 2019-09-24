Световая новелла и пиротехническое шоу завершили фестиваль "Круг света" в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Закрытие девятого фестиваля "Круг света" состоялось во вторник вечером на Гребном канале в Москве. Зрители увидели шоу, состоящее из световой новеллы "Код единства" и музыкально-пиротехнического представления, передает корреспондент ТАСС.

"На эти пять осенних вечеров наш город погрузился в атмосферу магии света и ярких красок, лучшие светохудожники подарили нам прекрасное шоу. Я уверен, что каждый из вас получил массу добрых, светлых эмоций. Мы получили атмосферу праздника, и даже немного согрелись в эти осенние московские вечера, пока не включили отопление. Сегодня этот большой праздник подходит к своему завершению, и лучшие мастера художественного света приступят к подготовке следующего юбилейного фестиваля, который пройдет в следующем году", - сказал руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Световая новелла представила зрителям повествование о русской природе, культуре, традициях и важных датах ее истории, о том, что включает в себя понятие "русская душа" и что делает русский народ единым. Среди событий, повлиявших на становление страны, были выделены крещение Руси, революция 1917 года и даты достижений российских ученых в исследовании космоса.

Затем состоялось музыкально-пиротехническое представление - высотный фейерверк, во время которого в воздух запускались заряды калибром до 400 мм. Красочное шоу фейерверков сопровождалось музыкой российских исполнителей. Прозвучали композиции Виктора Цоя "Кукушка", Юлии Савичевой "Высоко", а также песня из кинофильма "Неуловимые мстители" "Погоня".

По завершении шоу ведущие рассказали, что на юбилейном, десятом фестивале "Круг света" будут отражены такие даты, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 40-летие Летних Олимпийских игр в Москве 1980 года.

О фестивале

Фестиваль "Круг света" в этом году прошел на девяти площадках Москвы. Среди них - музей-заповедник "Коломенское", Театральная площадь, Останкинский парк, Политехнический музей и Музей Победы, а также проспект Академика Сахарова. В концертном зале Arbat Hall 21 сентября свои работы показали участники конкурса "Арт Вижн Виджеинг", а в Центре Digital October была организована образовательная программа.

Международный фестиваль "Круг света" проводят в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля является Департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.