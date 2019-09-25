Облачная погода и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 7-9 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.