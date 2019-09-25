Инвесторы в Москве смогут сами рассчитать аренду земли под масштабные инвестпроекты

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы изменили подход к расчету аренды земли для строительства масштабных инвестпроектов. Теперь при расчете будут учитываться конкретные показатели возводимых объектов, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Если раньше арендная плата за земельные участки, предоставляемые для реализации масштабных инвестпроектов, определялась на основании отчета независимого оценщика, теперь подготовлена новая методика расчета арендных платежей за землю. Согласно нововведению, повышенные ставки аренды, подлежащие оплате в первый год аренды участка, будут зависеть от плотности застройки и составят от 25% до 100% от кадастровой стоимости участка", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что соответствующие дополнения внесены в постановление правительства Москвы.

Также, по словам Ефимова, возможно предоставление рассрочки по оплате повышенной арендной платы на срок до шести лет. "Во второй и последующие годы строительства ставка аренды будет повышаться от 1,5% до 8% от кадастра", - уточнил Ефимов.

По словам главы департамента Максима Гамана, которого цитирует пресс-служба, нововведение позволит городу не только привлечь новых арендаторов, но и упростит инвесторам оплату аренды городской земли. "Если раньше инвесторы после решения Градостроительной земельной комиссии о предоставлении участка в аренду дожидались рыночной оценки участка, не зная размер арендных платежей, то теперь все предварительные расчеты они могут сделать самостоятельно и, соответственно, учесть экономические показатели инвестпроектов. Для проведения таких расчетов достаточно знать кадастровую стоимость земельного участка и ставку", - пояснил Гаман.

Он сообщил, что с 2015 года город предоставил 24 земельных участка частным инвесторам для строительства масштабных инвестиционных проектов социальной и промышленной инфраструктуры. Общая площадь участков для строительства составила 30 га.