Детенышей азиатской кошачьей акулы покажут в "Москвариуме" на ВДНХ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Два детеныша азиатской кошачьей акулы родились в "Москвариуме" на ВДНХ. Все желающие смогут посмотреть на них бесплатно с 26 по 29 сентября с 10:00 до 22:00, сообщает в среду сайт мэра и правительства Москвы.

"Нашим ихтиологам удалось создать для кошачьих акул оптимальные условия обитания, максимально приближенные к дикой природе. Специалисты подобрали для них рацион питания, освещение, температуру, соленость воды - все самое необходимое для жизни и развития потомства", - рассказали порталу в пресс-службе "Москвариума".

Свое название азиатская кошачья акула получила из-за привычки спать, свернувшись в клубок, гибкости и глаз, похожих на кошачьи, а также ночного образа жизни. Акулы данного вида вырастают лишь до 120 см в длину, их максимальная продолжительность жизни - 25 лет. Также их называют коричневополосыми из-за окраса. Обитают они в прибрежных рифах в восточной части Индийского и западной части Тихого океана.