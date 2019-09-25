В Мосгордуме предложили оборудовать алкозамками автомобили каршеринга и такси

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Необходимость оборудования машин такси и столичного каршеринга алкозамками, а также предоставление сотрудникам ГИБДД доступа к базе пользователей сервиса аренды автомобилей обсудят в Мосгордуме. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Мы хотим обсудить вопрос об оборудовании алкозамками городского такси и машин каршеринга для повышения безопасности пассажиров и участников дорожного движения. Алкозамок - устройство, встроенное в систему зажигания автомобиля. Водителю предлагается подуть в специальный мундштук, и, если устройство выявляет превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск авто автоматически блокируется", - сказал Шапошников.

По его словам, актуальность данного вопроса связана с участившимися обращениями москвичей о некачественном предоставлении услуги по перевозке пассажиров, связанном с неадекватным поведением водителей. Спикер Мосгордумы отметил, что все больше жителей и гостей мегаполиса пользуются услугами такси и каршеринга.

"Многократно зафиксированы случаи вождения машин каршеринга по поддельным или чужим аккаунтам, в ряде случаев похищается паспорт или водительское удостоверение, фиксируются случаи мошенничества, подделки документов и т.д. Виновные лица привлекаются к административной ответственности, но есть мнение, что доступ сотрудников ГИБДД к соответствующим аккаунтам или сведениях о них упростит процедуру выявления правонарушений водителями, пользующимися услугами каршеринга. Обсудим это с экспертами в стенах Мосгордумы", - сказал Шапошников.

Глава столичного парламента также сообщил, что в Мосгордуму поступило предложение обсудить ужесточение административной ответственности, в том числе повышение размера штрафа, за управление транспортным средством водителем без прав. "Необходимо повысить ответственность за неоднократное вождение без прав. Данная инициатива потребует детальной проработки, аргументации, и, при соответствующем решении депутатов, - направления в Государственную думу предложения о внесении [соответствующих] изменений в [законодательство]", - сказал Шапошников.

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