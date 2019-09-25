Собянин заявил, что внедрение инноваций не привело к росту безработицы в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Внедрение инноваций не привело к росту уровня безработицы в Москве, за последние девять лет он не увеличивается и составляет не более 1,5%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в рамках XXIII Конгресса Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).

"Мы наблюдаем, как развивается прогресс, внедряются новые технологии, но уровень безработицы ни в стране, ни в Москве не растет. Он на таком же уровне, как и был в 2010 году - ничтожно мал, зарегистрированная безработица составляет треть процента, максимум - полпроцента. За последние годы в Москве создано 1,5 млн новых рабочих мест <...> Мне кажется, что для крупных городов, мегаполисов безработица не является доминирующим фактором при внедрении новых технологий", - сказал Собянин на панельной дискуссии.

При этом внедрение инноваций и информационных технологий является ключевым фактором развития мировых держав, считает градоначальник. Но переход к цифровизации невозможен без реформы технологий управления. "Сама возможность внедрения информационных технологий дает колоссальные возможности, но целеполагание и система управления должны быть в основе. Если вы попробуете наложить новые информационные технологии на старую систему управления, у вас может получиться абсурд", - подчеркнул мэр.

По данным Собянина, "Москва является мировым лидером в области электронных государственных услуг по версии ООН". "Но если бы мы начали цифровизацию этого процесса на старые управленческие структуры, регламенты, ничего бы не получилось. Надо было все это сначала изменить: взаимодействие между федеральными и региональными, местными системами управления, изменение регламентов, сроков, отказ от дополнительных справок, заявлений и прочего <...> Таким образом, сегодня, вместо того, чтобы получать документы неделями, москвичи тратят на это либо минуту, не выходя из офиса или дома, либо через многофункциональные центры в течение буквально нескольких десятков минут", - сказал он.

ИНТОСАИ - международная организация, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входит 194 страны. Высший орган - конгресс, заседания которого проводится раз в три года в разных странах.

Московский конгресс проходит в выставочном комплексе "Манеж" с 23 по 28 сентября. Он посвящен двум актуальным темам - информационным технологиям в развитии государственного управления и роли высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей. В работе конгресса принимают участие более 600 представителей из 168 стран.