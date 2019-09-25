Москвичи за лето подали более 1,8 млн обращений по вопросам ЖКХ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Большинство обращений москвичей на линию Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) касались проблем в сфере ЖКХ и помощи кошкам. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

"За три летних месяца 2019 года жители столицы более 1,8 млн раз позвонили на линию Единого диспетчерского центра с сообщениями о проблемах в сфере ЖКХ. За лето по вопросам горячего водоснабжения москвичи позвонили в Единый диспетчерский центр более 80 тыс. раз. Также более 55 тыс. обращений касались работы лифтов. Еще одной популярной темой стало электроснабжение в квартире - по этим вопросам горожане обратились в ЕДЦ более 43 тыс. раз", - уточнили в пресс-службе, ссылаясь на статистику Общегородского контакт-центра правительства Москвы.

Как уточнил руководитель контакт-центра Андрей Савицкий, в июле число обращений составило 635 тыс. в месяц, что на 8% больше, чем в июне и августе. Многие горожане уточняли график отключения горячей воды и сверяли данные ЕДЦ с опубликованными в других источниках. А в августе зафиксирован рост числа звонков, связанных с электричеством в подъезде - всего за лето поступило более 100 тыс. таких обращений.

"В ЕДЦ отмечают: помогать приходится не только жителям, но и животным. Особенно часто москвичи просят спасти кошек, попавших в сложную ситуацию. "Между лестницей и полом застрял котенок", "в подвале громко кричит кот, помогите спасти", - такие обращения неоднократно поступали на горячую линию. Если животное оказалось на территории, за содержание которой отвечают коммунальные службы, то они помогают горожанам", - заключили в пресс-службе.

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) помогает москвичам решать вопросы, связанные с ЖКХ: информационная система регистрирует заявки от жителей по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг и направляет их в обслуживающие организации. Централизованный принцип обработки заявок позволяет проводить анализ и выявлять повторяющиеся проблемы в домах. С января по август 2019 года Единый диспетчерский центр принял около 4 млн заявок москвичей.

Через ЕДЦ можно вызвать мастера в случае аварии, проблем с отоплением или электрикой, поломки сантехники или неисправности лифта. Также в ЕДЦ можно сообщить о проблемах с освещением в доме, неработающем домофоне, мусоре в подъезде и протечках.