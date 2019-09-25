Порядка 500 россиян примут участие в форуме "серебряных" добровольцев в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 500 волонтеров со всей страны станут участниками всероссийского форума "серебряных" добровольцев, который пройдет впервые в Москве с 1 по 4 октября. Об этом сообщила журналистам в среду председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"Сегодня мы открываем Всероссийский форум "серебряных" добровольцев. В этом году его [впервые] принимает столица. С 1 по 4 октября к нам приедут со всей страны 500 добровольцев серебряного возраста. Будет большая делегация волонтеров Москвы - это 80 человек, это самая многочисленная делегация, которая будет представлена на форуме", - сказала она, добавив, что самому старшему добровольцу исполнилось 80 лет.

Директор ГБУ Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер" Дмитрий Покровский добавил, что основная программа форума будет разделена на три блока: образовательная часть, культурная программа, которая включает в себя экскурсии и встречи со знаменитостями и "полезная" программа.

Всероссийский форум "серебряных" добровольцев пройдет в четвертый раз, до этого мероприятие состоялось в Екатеринбурге, Уфе и Нижнем Новгороде. Форум посетят волонтеры из 85 субъектов РФ. Участниками форума станут добровольцы в возрасте от 55 лет.