Выставка раритетных тракторов пройдет с 4 по 13 октября в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Музей истории трактора из Чебоксар представит 21 раритетную машину на фестивале "Золотая осень", который пройдет с 4 по 13 октября в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В этом году главная тема гастрономического фестиваля "Золотая осень" - инновации в сельском хозяйстве. С 4 по 13 октября, приглашаем взрослых и юных любителей техники посетить выставку "Эволюция тяговой силы: от сохи до современных машин", что развернется на переходе от Манежной площади к площади Революции. На выставке будет представлен 21 экспонат: это тракторы производства СССР и современной России, США, Италии, ФРГ и Австрии. На фестивальную площадку в самом центре Москвы их привозит Научно-технический музей истории трактора", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оргкомитете, тракторы привезут в Москву на шести фурах. На фестивале "Золотая осень" будет представлена вся производственная линейка: от старейшего экспоната музея - трактора Fordson 1917 года сборки - до самых современных машин, собранных уже в XXI веке. Например, будет представлен трактор "Владимирец 2032-10", который был собран в 2005 году на Владимирском тракторном заводе. Этот экземпляр под управлением фермера Василия Хацкевича из Новосибирской области установил мировой рекорд, пройдя 21,2 тыс. км из Владимира до Владивостока и обратно без единой поломки, и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Рекорд до сих пор не побит.

"Среди других необычных машин - трактор John Deere D (Deer & company, США, 1924 год), мотор John Deere D отличался особой шумностью, за что фермеры прозвали этот трактор Popping Johnnie ("пыхтящий Джонни"); пахотный колесный трактор "СТЗ 15/30" (Сталинградский тракторный завод, 1931 год) - первый образец отечественной машиностроительной продукции, производившейся конвейерным способом; "ДТ-54" (Волгоградский тракторный завод, 1947 год) - первый отечественный пахотный гусеничный трактор с дизельным двигателем, он "прославился" после появления в фильмах "Дело было в Пенькове" и "Ход конем", - добавляется в сообщении.

Музей истории трактора в Чебоксарах создан в 2011 году. Его коллекция насчитывает 50 уникальных машин, которые сотрудники музея восстанавливают и поддерживают в рабочем состоянии.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тыс. площадок. На гастрономическом фестивале в Москве откроются ярмарки с фермерскими продуктами, а рестораторы составят специальное меню из лучших блюд со всех уголков страны. В программе фестиваля фолк-концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры, представления реконструкторов. В прошлом году в фестивале приняли участие более 1 тыс. производителей из 55 регионов. На площадках "Золотой осени" побывали 6,5 млн человек - они приобрели 40 тонн рыбы и морепродуктов, 35 тонн сыров и другой молочной продукции и 8,5 тонн мясных деликатесов.