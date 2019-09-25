Оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 20% в I полугодии 2019 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Оборот онлайн-торговли в российской столице в первом полугодии текущего года вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в среду пресс-служба городского комплекса экономической политики.

"Оборот московских магазинов онлайн-торговли в I полугодии 2019 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 88,2 млрд рублей. Онлайн-ретейл занимает около 6% в общем обороте предприятий розничной торговли Москвы", - цитирует пресс-служба заммэра Владимира Ефимова.

Он уточнил, что эта цифра не учитывает оборот торговых компаний, чей основной вид деятельности не обозначен как интернет-торговля, но при этом они активно используют онлайн-продажи. "С учетом данных факторов у этого сегмента большой потенциал роста, его доля на рынке розницы будет увеличиваться", - указал Ефимов.

По словам главы столичного департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова, которого также цитирует пресс-служба, московский рынок интернет-торговли - самый крупный в России. "На Москву приходится четверть российского объема продаж в интернете. Охотнее всего онлайн-магазинами пользуются граждане в возрасте 30-40 лет: к этой возрастной категории относится треть покупателей онлайн-магазинов Москвы", - отметил Тихонов, добавив, что самыми востребованными товарами в интернет-магазинах являются цифровая и бытовая техника, обувь, одежда и продукты.

По данным пресс-службы, общий оборот всех столичных предприятий розничной торговли в Москве за первое полугодие 2019 года вырос на 14% - до 1,5 трлн рублей.