Более 1,7 трлн рублей поступило в бюджет Москвы за восемь месяцев 2019 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Доходы московского бюджета по итогам января-августа 2019 года составили 1 трлн 757,9 млрд рублей, что на 335,5 млрд рублей превышает расходы, сообщается на портале мэра Москвы.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года, доходы бюджета города Москвы составили 1 трлн 757,9 млрд рублей. Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 трлн 542,5 млрд рублей, что составляет 87,7% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за восемь месяцев 2019 года составил 15,3%, или 204,8 млрд рублей к аналогичному периоду 2018 года", - говорится в сообщении.

Доходы по налогу на прибыль организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 24,1% - до 641,8 млрд рублей. Поступления НДФЛ выросли на 10,3% - до 655,6 млрд рублей. Неналоговые доходы бюджета составили 9,7% от общего объема - 169,6 млрд рублей.

Расходы московского бюджета составили 1 трлн 422,4 млрд рублей. Из них 94%, или 1 трлн 342,4 млрд рублей было направлено на финансирование государственных программ. "Социальная поддержка жителей города Москвы" (308,8 млрд рублей), "Развитие транспортной системы" (292,4 млрд рублей) и "Столичное образование" (210,4 млрд рублей).

Отмечается, что размер государственного долга города Москвы остался на прежнем уровне - 30 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки на столичный бюджет на 1 сентября 2019 года составил 1,2% от объема запланированных собственных доходов бюджета.