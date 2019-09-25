Скоростной режим на СВХ в Москве повысят до 80 км/ч с 26 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Скоростной режим повысится с 26 сентября на двух участках Северо-Восточной хорды в Москве. Там можно будет ехать со скоростью 80 км/ч вместо 60, сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Работы по замене знаков уже начаты, камеры будут перенастроены в ближайшее время. "На участках Северо-Восточной хорды от МКАД до Дмитровского шоссе и от Лосиноостровской улицы до МКАД изменится скоростной режим. Каждый день по этим участкам проезжает более 140 тыс. автомобилей. Чтобы они могли преодолевать их быстрее, было принято решение повысить разрешенную скорость - с 60 км/ч до 80 км/ч", - сказал собеседник агентства.

По его словам, протяженность этих участков составляет 24,7 км. "За последние два года ни одного ДТП с погибшими там не зафиксировано. Все меры по обеспечению безопасного дорожного движению для всех его участников соблюдены: встречные потоки разделены отбойниками, а пешеходные переходы только внеуличные (надземные или подземные), работают камеры фотовидеофиксации скорости. В ГИБДД также согласовали повышение скорости на данной магистрали", - добавили в учреждении, подчеркнув, что изменение скоростного режима - не повод нарушать правила дорожного движения.

Водителей призывают быть внимательными и не превышать разрешенный скоростной режим.

Общая протяженность Северо-Восточной хорды составляет 35 км. Она должна соединить все крупные автотрассы Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.