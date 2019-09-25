Собянин дал старт проходке тоннеля на юго-западе Большой кольцевой линии метро

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена на участке "Аминьевское шоссе - Проспект Вернадского".

Строительным подрядчиком участка является крупнейшая китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).

"Москве поставлена задача удвоения количества линий и станций метрополитена, и мы активно двигаемся в реализации этого крупнейшего в мире проекта. В настоящее время сконцентрированы все силы метростроителей не только нашей страны, но и стран СНГ. Тем не менее мы благодарны нашим китайским коллегам, которые вошли в этот проект с помощью одной из своих крупнейших инфраструктурных компаний, и помогают, внедряя новые технологии, в строительстве ряда линий - Большой кольцевой линии и линии Коммунарки", - сказал Собянин.

Он поблагодарил китайских коллег за сотрудничество и выразил надежду, что этим оно не ограничится. Он напомнил, что соглашение о совместном проекте по строительству метрополитена было подписано в присутствии председателя КНР и президента РФ.

"Я хочу пожелать успешного выполнения данного проекта совместными усилиями китайских и российских строителей. Желаю, чтобы этот проект стал важным символом дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Китаем и Россией", - подчеркнул председатель постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" общей протяженностью 4,6 км было начато в 2017 году. В составе участка будут сооружены три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского". В настоящее время строительная готовность составляет 35%.

Центральный тоннель за станцией "Аминьевское шоссе" общей протяженностью 374 м будет предназначен для оборота и, при необходимости, ночного отстоя поездов БКЛ. Проходку будет вести тоннелепрохолческий комплекс "Евгения" диаметром шесть метров, который ранее работал на других участках БКЛ.

Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичной подземки, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.