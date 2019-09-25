"Ленту Мебиуса" начали возводить на ВДНХ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый аттракцион "Лента Мебиуса", который будет представлять собой непрерывный пешеходный маршрут в виде знака бесконечности, начали строить на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Лента Мебиуса" расположится в зоне ландшафтного парка "Природа культивируемая". Протяженность маршрута составит порядка 300 м, а высота конструкции - около восьми метров. Работы по созданию аттракциона завершатся в 2020 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для создания аттракциона вначале будет подготовлен фундамент, затем на него установят металлический каркас, фасады которого будут также выполнены из металлических панелей. Объект будет украшен архитектурно-художественной подсветкой.

Кроме того, вокруг аттракциона появится сад пяти чувств, в котором высадят сосны, липы, березы и тополя. Посетители смогут услышать там шум листвы, шелест трав, потрогать иголки хвойных деревьев, почувствовать запахи цветов и даже попробовать ягоды с плодовых кустарников.