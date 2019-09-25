Обитатели Московского зоопарка начали переселяться в теплые вольеры из-за холодов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Теплолюбивые обитатели Московского зоопарка начали переселяться в теплые вольеры из-за холодной погоды. Одной из первых в утепленное жилище переехала 31-летняя самка тапира по кличке Сью, сообщается в официальном аккаунте зоосада в Instagram.

"С наступлением осени все начинают утепляться и активно готовиться к холодам. Обитатели нашего зоопарка не исключение. Особенно это касается теплолюбивых животных. Так, как только погода испортилась, стала дождливой и ветреной, в свой уютный внутренний вольер отправилась Сью - наш равнинный тапир", - говорится в сообщении.

Животное переехало в теплый вольер, расположенный в павильоне "Дом жирафа". В следующий раз на прогулку тапир отправится уже будущим летом или в конце весны, если установится теплая и солнечная погода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что в европейской части России в течение недели прогнозируется температура воздуха на два-четыре градуса ниже нормы.