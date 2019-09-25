Напавший на полицейских в Москве мужчина задержан

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, напавшего на полицейских в жилом доме на юго-западе Москвы, сотрудники полиции получили ожоги глаз из-за распыления перцового баллончика. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

"Мужчина 1980 года рождения задержан, в скором времени будет доставлен в следственное подразделение для установления всех обстоятельств произошедшего", - сказала она. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителей власти").

По данным следствия, 25 сентября нетрезвый мужчина на лестничной площадке жилого дома на Ленинском проспекте распылил газ из перцового баллончика, отказываясь проследовать в отделение полиции. В результате полицейские получили химические ожоги глаз.