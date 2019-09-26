Выставка тактильных экспонатов откроется в октябре в Государственном историческом музее

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Выставка тактильных экспонатов "Трогательная история" пройдет со 2 октября по 4 ноября в Государственном историческом музее в Москве. Посетители смогут пощупать 3D-копии уникальных археологических находок, знаковых памятников эпохи Древней Руси и Московского царства, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"На создание этого проекта нас вдохновил мировой опыт. Выставки тактильной скульптуры давно проходят, например, во Франции, Италии, Греции. На таких выставках посетители знакомятся с великими произведениями искусства по слепкам - их можно трогать руками, не боясь получить замечания от музейного смотрителя. Тактильные коллекции делают музей доступным для незрячих и слабовидящих посетителей. Кроме того, такие экспонаты очень любят дети", - приводятся на портале слова представителя пресс-службы музея.

Среди экспонатов - реплики барельефа с изображением слона с заячьими ушами из Юрьева-Польского (ХIII век), фигурка древнего шамана из Галичского клада (II век до нашей эры), античные монеты, барельеф с изображением льва (ХIII век), терракотовые изразцы ХVII века, парадные секиры (VII - начало VI века до нашей эры). Высота тактильных копий составляет от 20 до 50 см.

Некоторые реплики специально увеличат, что бы их было удобнее трогать. Основными материалами для создания копий послужили искусственный мрамор, бронза и искусственный камень. В экспозицию вошло 18 предметов.

В пресс-службе также добавили, что для посетителей с ограниченными возможностями здоровья вход на выставку при предъявлении подтверждающего документа будет бесплатным. Гостям будут выдавать мультимедийные гиды. С их помощью узнать историю каждого из 18 экспонатов можно будет, прослушав аудио или посмотрев видео с сурдопереводом. При приближении к экспонату звуковая дорожка или видеоряд будет включаться автоматически.

Исторический музей - один из крупнейших музеев мира и самый большой музей в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более пяти миллионов экспонатов. Ежегодно его посещают свыше полутора миллионов человек.